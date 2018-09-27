Росстат сообщил о незначительном росте цен на бензин и дизтопливо

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В Росстате заявили, что в России к 24 сентября зафиксирован незначительный рост средних розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Росстат сообщил о незначительном росте цен на бензин и дизтопливо
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что средние розничные цены на бензин и дизтопливо на АЗС с 17 по 23 сентября немного выросли и составили 43,23 рубля и 44,54 рубля за литр.

Всего за прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 18 центрах субъектов России. Больше всего цены на него выросли в Петрозаводске — на 0,6%, Владимире — на 0,5%, Кызыле и Благовещенске — на 0,4%.

В пяти центрах субъектов страны отмечалось снижение цен на автомобильный бензин. Заметнее всего он подешевел в Воронеже — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ценами на бензин.

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