Росстат сообщил о незначительном росте цен на бензин и дизтопливо

В Росстате заявили, что в России к 24 сентября зафиксирован незначительный рост средних розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что средние розничные цены на бензин и дизтопливо на АЗС с 17 по 23 сентября немного выросли и составили 43,23 рубля и 44,54 рубля за литр.

Всего за прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 18 центрах субъектов России. Больше всего цены на него выросли в Петрозаводске — на 0,6%, Владимире — на 0,5%, Кызыле и Благовещенске — на 0,4%.

В пяти центрах субъектов страны отмечалось снижение цен на автомобильный бензин. Заметнее всего он подешевел в Воронеже — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ценами на бензин.