В Госдуме оценили ситуацию с ценами на бензин

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ценами на бензин.

По словам депутата, в настоящее время перед правительством России стоит задача, чтобы «цены на бензин в рамках реализации налогового манёвра не выросли кардинально и находились в пределах годовой инфляции».

Как считает Ананских, это крайне сложная задача.

Кроме того, депутат отметил, что цены на бензин в России не должны серьёзно расти, так как от этого зависит и промышленность, и состояние ВВП.

«Всё здесь взаимосвязано, поэтому важно, чтобы не было скачков и процессы шли на уровне инфляции», — добавил Ананских.

Ранее министр энергетики России Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что стоимость бензина в России находится на уровне конца мая.

Также «Газета.Ru» сообщала, что названы самые популярные марки бензина в России.