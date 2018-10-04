Банк Intesa заинтересован в финансировании «Северного потока — 2»

Председатель совета директоров Intesa Антонио Фаллико заявил, что банк заинтересован в финансировании «Северного потока — 2», так как проект обеспечивает энергобезопасность Европы и находится вне санкционной политики.

«Пока санкций нет, и страны, причастные к «Северному потоку — 2», уже дали добро, окончательное добро с финансовой точки зрения, не только мы, как наш банк, но и все остальные европейские банки выразили свою заинтересованность в финансировании, поскольку это обеспечивает независимость и энергетическую безопасность Европы, а также и мой банк... мы дали полную поддержку данному мероприятию, поскольку это мероприятие не только является полезным, но и находится вне какой-либо санкционной политики», — цитирует Фаллико ТАСС.

Он добавил, что Европа желает довести этот проект до конца, несмотря на «некоторые пометки» администрации США.

Ранее в компании Wintershall заявили о готовности участвовать в финансировании строительства газопровода по альтернативному маршруту, если Дания не даст необходимого разрешения.

3 октября глава Минэнерго России Александр Новак отметил, что российская сторона не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2».

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.