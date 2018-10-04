Wintershall поддержит альтернативный маршрут строительства «Северного потока — 2»

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Член правления немецкой компании Wintershall Тило Виланд заявил, что она готова участвовать в финансировании строительства газопровода «Северный поток — 2» по альтернативному маршруту, если Дания не даст разрешение на строительство в своих территориальных водах.
Wintershall поддержит альтернативный маршрут строительства «Северного потока — 2»
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«Как финансовые инвесторы, мы поддерживаем проект, мы однозначно поддержим оба альтернативных варианта строительства», — приводит РИА Новости слова Виланда.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2» с 1 января 2020 года.

Также глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2».

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