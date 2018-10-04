Wintershall поддержит альтернативный маршрут строительства «Северного потока — 2»

Член правления немецкой компании Wintershall Тило Виланд заявил, что она готова участвовать в финансировании строительства газопровода «Северный поток — 2» по альтернативному маршруту, если Дания не даст разрешение на строительство в своих территориальных водах.

@nordstream2

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