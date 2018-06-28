«Северный поток — 2» могут проложить в обход Дании
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«Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», — цитирует ТАСС Коркорана.
При этом он подчеркнул, что «Северный поток — 2» может быть проложен в обход Дании.
«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придётся изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании», — уточнил он.
Коркоран отметил, что прокладка трубопровода в обход Дании не сильно скажется на сроках и стоимости реализации проекта.
27 июня премьер Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна намерена задержать строительство газопровода.
В российском МИД, комментируя заявление премьера, отметили, что позиция Дании не изменит планов по реализации «Северного потока — 2».
В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию вокруг газопровода.