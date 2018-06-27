Дания намерена задержать реализацию проекта «Северный поток — 2»

Короткая ссылка
Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна планирует задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в парламент страны были внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето или же задержать реализацию данного проекта.

«Конечно, мы думали над вопросом «Северного потока — 2». Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение. На самом деле это очень трудно предсказать», — указал Расмуссен.

По его мнению, данный вопрос стоит вынести на обсуждение на общеевропейский уровень с целью серьёзно и взвешенно всё проанализировать.

«Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьёзно», — добавил он.

Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «Северный поток — 2» в данный момент является проблемой для Европы и Украины.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отклонённый немецким судом иск экологов по газопроводу «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить