Дания намерена задержать реализацию проекта «Северный поток — 2»

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна планирует задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в парламент страны были внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето или же задержать реализацию данного проекта.

«Конечно, мы думали над вопросом «Северного потока — 2». Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение. На самом деле это очень трудно предсказать», — указал Расмуссен.

По его мнению, данный вопрос стоит вынести на обсуждение на общеевропейский уровень с целью серьёзно и взвешенно всё проанализировать.

«Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьёзно», — добавил он.

Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «Северный поток — 2» в данный момент является проблемой для Европы и Украины.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отклонённый немецким судом иск экологов по газопроводу «Северный поток — 2».