В Госдепе заявили, что Европа может остановить «Северный поток — 2»

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В США рассчитывают, что ЕС остановит или отложит реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
В Госдепе заявили, что Европа может остановить «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2
  • РИА Новости

Во время выступления в ходе дискуссии в Атлантическом совете дипломат отметила, что проект нельзя назвать состоявшимся.

«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — сказала она.

По её словам, газопровод в данный момент является проблемой для Европы и Украины.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео подчеркнул необходимость продолжать противостоять реализации «Северного потока — 2».

В середине мая президент России Владимир Путин прокомментировал позицию США по газопроводу. 

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