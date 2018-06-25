В Госдепе заявили, что Европа может остановить «Северный поток — 2»
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- РИА Новости
Во время выступления в ходе дискуссии в Атлантическом совете дипломат отметила, что проект нельзя назвать состоявшимся.
«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — сказала она.
По её словам, газопровод в данный момент является проблемой для Европы и Украины.
Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео подчеркнул необходимость продолжать противостоять реализации «Северного потока — 2».
В середине мая президент России Владимир Путин прокомментировал позицию США по газопроводу.