В Госдепе заявили, что Европа может остановить «Северный поток — 2»

В США рассчитывают, что ЕС остановит или отложит реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

Во время выступления в ходе дискуссии в Атлантическом совете дипломат отметила, что проект нельзя назвать состоявшимся.

«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — сказала она.

По её словам, газопровод в данный момент является проблемой для Европы и Украины.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео подчеркнул необходимость продолжать противостоять реализации «Северного потока — 2».

В середине мая президент России Владимир Путин прокомментировал позицию США по газопроводу.