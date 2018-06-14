Эксперт прокомментировал заявления «Нафтогаза» о необратимых последствиях «Северного потока — 2»
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Как считает эксперт, эти высказывания направлены против тех, кто заинтересован в реализации российского проекта газопровода, и в особенности против Берлина.
«Но в реальности всё, что пишет Витренко, — бред, и вообще непонятно, почему чиновник украинской государственной компании «Нафтогаз» вдруг озаботился конкуренцией на европейском рынке и уж тем более делает такие страшные прогнозы», — сказал Безпалько.
По его словам, украинскую сторону не устраивает то, что в данном случае Берлин выступает как союзник Москвы, и Киев вынужден выплёскивать своё недовольство в соцсетях, поскольку иначе никто не обращает внимания.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отклонённый немецким судом иск экологов по газопроводу «Северный поток — 2».