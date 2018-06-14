Эксперт прокомментировал заявления «Нафтогаза» о необратимых последствиях «Северного потока — 2»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН прокомментировал заявление директора по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» приведёт к необратимым последствиям в Европе.

Как считает эксперт, эти высказывания направлены против тех, кто заинтересован в реализации российского проекта газопровода, и в особенности против Берлина.

«Но в реальности всё, что пишет Витренко, — бред, и вообще непонятно, почему чиновник украинской государственной компании «Нафтогаз» вдруг озаботился конкуренцией на европейском рынке и уж тем более делает такие страшные прогнозы», — сказал Безпалько.

По его словам, украинскую сторону не устраивает то, что в данном случае Берлин выступает как союзник Москвы, и Киев вынужден выплёскивать своё недовольство в соцсетях, поскольку иначе никто не обращает внимания.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отклонённый немецким судом иск экологов по газопроводу «Северный поток — 2».