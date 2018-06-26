В Госдепе вновь выступили за остановку реализации «Северного потока — 2»
По её словам, реализация «Северного потока — 2» в срок может помешать окупиться инвестициям в альтернативные газовые проекты ЕС.
«Оптимальный график времени (сдачи «Северного потока — 2». — RT), с американской точки зрения, это его остановка», — сказала Оудкирк.
Она добавила, что в США «действительно всё ещё видят» множество юридических и регулирующих рычагов, «которые могли бы остановить, задержать» проект.
Также в Госдепе считают важным «переформатировать проект во что-то менее разрушительное для энергетической безопасности Европы».
Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «Северный поток — 2» в данный момент является проблемой для Европы и Украины.