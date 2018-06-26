В Госдепе вновь выступили за остановку реализации «Северного потока — 2»

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Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что в Соединённых Штатах считают оптимальным сроком реализации «Северного потока — 2» остановку проекта. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, реализация «Северного потока — 2» в срок может помешать окупиться инвестициям в альтернативные газовые проекты ЕС.

«Оптимальный график времени (сдачи «Северного потока — 2». — RT), с американской точки зрения, это его остановка», — сказала Оудкирк.

Она добавила, что в США «действительно всё ещё видят» множество юридических и регулирующих рычагов, «которые могли бы остановить, задержать» проект.

Также в Госдепе считают важным «переформатировать проект во что-то менее разрушительное для энергетической безопасности Европы».

Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «Северный поток — 2» в данный момент является проблемой для Европы и Украины.

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