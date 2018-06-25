В Госдуме оценили заявление Госдепа о способности ЕС остановить «Северный поток — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал слова заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк о том, что Европа может остановить строительство «Северного потока — 2».

По его словам, в очередной раз указывая на то, что проект якобы не соответствует требованиям энергетической независимости стран ЕС, Америка пытается протолкнуть свой газ на европейский рынок.

«США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешёвый газ в Европу и попытками за счёт политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несёт угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу», — считает депутат.

Он отметил, что, пока Дания не согласует строительство «Северного потока — 2», возможность остановки проекта сохраняется, но это не в интересах европейских граждан.

«Если руководство страны думает о гражданах, оно должно понимать: нужно заканчивать волокиту, чтобы европейские потребители как можно быстрее начали получать более дешёвый газ», — считает Ананских.

Как ранее отметила Оудкирк, в США рассчитывают, что ЕС остановит строительство газопровода.