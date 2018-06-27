В МИД России заявили, что позиция Дании не изменит планов по «Северному потоку — 2»

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Позиция Дании по строительству газопровода «Северный поток — 2» не изменит планов по реализации проекта, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
В МИД России заявили, что позиция Дании не изменит планов по «Северному потоку — 2»
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«Дания занимает особую позицию по проекту «Северный поток — 2». Насколько нам известно, существуют альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданны», — рассказал дипломат ТАСС.

Он отметил, что по данному вопросу Копенгаген подвергается давлению из Вашингтона.

«С политической точки зрения очевидно, что проект «Северный поток — 2» находится под сильнейшим давлением США, которые пытаются использовать геополитические аргументы, чтобы обеспечить более благоприятные условия для поставок в Европу собственного сжиженного газа, который для потребителей (а это признают все) коммерчески непривлекателен и неконкурентен по сравнению с российским трубопроводным газом», — пояснил Грушко.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Дания намерена задержать строительство «Северного потока — 2».

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию вокруг газопровода.

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