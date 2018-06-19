Nord Stream 2 получила почти все трубы для строительства «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«96% труб доставлено, 55% обетонировано», — приводит РИА Новости его слова.
Коркоран также подчеркнул, что разрешение на реализацию проекта газопровода от Дании ожидается в ближайшее время.
Ранее правительство Швеции одобрило заявку на строительство «Северного потока — 2».
Как сообщали в Nord Stream 2 AG, введение газопровода в эксплуатацию ожидается до 2020 года.
В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».