Nord Stream 2 получила почти все трубы для строительства «Северного потока — 2»

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Компания Nord Stream 2 AG получила почти все трубы для строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил финансовый директор компании Пол Коркоран, выступая на Российском нефтегазовом конгрессе.
Nord Stream 2 получила почти все трубы для строительства «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«96% труб доставлено, 55% обетонировано», — приводит РИА Новости его слова.

Коркоран также подчеркнул, что разрешение на реализацию проекта газопровода от Дании ожидается в ближайшее время.

Ранее правительство Швеции одобрило заявку на строительство «Северного потока — 2».

Как сообщали в Nord Stream 2 AG, введение газопровода в эксплуатацию ожидается до 2020 года. 

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

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