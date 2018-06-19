Россия вводит ответные пошлины на американские товары

Короткая ссылка
Россия в ближайшее время введёт меры в отношении импорта из США в качестве ответа на пошлины американской стороны. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Россия вводит ответные пошлины на американские товары
  • © РИА Новости

«В связи с тем что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — цитирует Интерфакс Орешкина.

По его словам, меры начнут действовать в ближайшее время и будут касаться продукции, которая имеет аналоги на российском рынке.

При этом в ведомстве пока не раскрывают список товаров, о которых идёт речь.

Ранее Орешкин заявил, что позиция Вашингтона в международной торговле привела к напряжённой ситуации в ВТО

В конце мая стало известно, что США ввели пошлины на алюминий и сталь из стран Европы, Канады и Мексики.

15 июня Вашингтон объявил о введении пошлин на китайские товары. После этого Китай ввёл ответные меры

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Мировая торговля
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить