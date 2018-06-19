Россия вводит ответные пошлины на американские товары

Россия в ближайшее время введёт меры в отношении импорта из США в качестве ответа на пошлины американской стороны. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«В связи с тем что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — цитирует Интерфакс Орешкина.

По его словам, меры начнут действовать в ближайшее время и будут касаться продукции, которая имеет аналоги на российском рынке.

При этом в ведомстве пока не раскрывают список товаров, о которых идёт речь.

Ранее Орешкин заявил, что позиция Вашингтона в международной торговле привела к напряжённой ситуации в ВТО.

В конце мая стало известно, что США ввели пошлины на алюминий и сталь из стран Европы, Канады и Мексики.

15 июня Вашингтон объявил о введении пошлин на китайские товары. После этого Китай ввёл ответные меры.