Иностранные инвесторы обеспокоены законопроектом об ответственности за исполнение санкций

Иностранные инвесторы в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразили обеспокоенность законопроектом об ответственности за соблюдение западных санкций.

«Инвесторы обеспокоены возможным введением уголовной ответственности, и что они окажутся между двух огней», — цитирует ТАСС одного из участников встречи.

При этом собеседник агентства отметил, что и Путин, и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе переговоров заявили, что данная проблема урегулирована.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

Законопроектом предусматривается наказание в виде тюремного заключения или крупного штрафа.