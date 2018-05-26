Иностранные инвесторы обеспокоены законопроектом об ответственности за исполнение санкций

Короткая ссылка
Иностранные инвесторы в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразили обеспокоенность законопроектом об ответственности за соблюдение западных санкций.

«Инвесторы обеспокоены возможным введением уголовной ответственности, и что они окажутся между двух огней», — цитирует ТАСС одного из участников встречи.

При этом собеседник агентства отметил, что и Путин, и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе переговоров заявили, что данная проблема урегулирована.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

Законопроектом предусматривается наказание в виде тюремного заключения или крупного штрафа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Региональная экономика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить