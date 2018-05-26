Иностранные инвесторы обеспокоены законопроектом об ответственности за исполнение санкций
«Инвесторы обеспокоены возможным введением уголовной ответственности, и что они окажутся между двух огней», — цитирует ТАСС одного из участников встречи.
При этом собеседник агентства отметил, что и Путин, и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе переговоров заявили, что данная проблема урегулирована.
Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.
Законопроектом предусматривается наказание в виде тюремного заключения или крупного штрафа.