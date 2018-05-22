Эксперт прокомментировал принятый Госдумой закон о контрсанкциях в отношении США

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал принятый Госдумой закон о контрсанкциях в отношении США.

«На мой вкус, нужно было это делать сразу, но по ряду причин многие надеялись, что санкции ненадолго. Это оказалось не так, санкционная политика Запада приобрела системный характер, и эти действия, конечно, требуют законодательного оформления», — заявил эксперт.

По оценке Мартынова, на системную политику нужно давать системный ответ, который либо сбалансирует одностороннее давление на Россию и выровняет возможные потери её экономики, либо заставит сократить подобную практику со стороны других государств.

«В этом смысле принятый сегодня закон важен и нужен», — добавил он.

Ранее политолог Александр Асафов в интервью RT оценил принятый Госдумой закон об ответных мерах на действия Соединённых Штатов.