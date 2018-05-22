Политолог оценил значимость принятого Госдумой закона о контрсанкциях

Политолог Александр Асафов в интервью RT прокомментировал принятый Госдумой закон об ответных мерах на действия Соединённых Штатов.

«Никаких моментальных кардинальных изменений в отношениях России с Западом сейчас не будет, поскольку процесс имеет достаточно продолжительную временную шкалу. Но, не смотря на весь негатив, которым сопровождается принятие этого закона, он необходим... Мы видим, как американцы по отношению к нам вводят различные санкции и придумывают новые условия. Нам необходимо реагировать и создавать защитные механизмы. У нас должны быть готовы методы, решения и процедуры для того, чтобы в случае продолжения эскалации международного напряжения по этим вопросам мы смогли показать свою позицию и ответить», — сказал эксперт.

22 мая Госдума приняла закон о контрсанкциях в отношении США, а также ряда стран, которые поддержали ограничительные меры против России.