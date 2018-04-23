В США отметили рост российского экспорта масличных культур

В США заявили о росте экспорта из России семян подсолнечника, рапса и соевых бобов. Соответствующие выводы содержатся в отчёте американского Министерства сельского хозяйства.

Как отметили в США, общий объём урожая трёх культур в России в сезоне-2018/19 составит 16,9 млн тонн, что на 7,3% превысит уровень сезона-2017/18.

«Согласно оценкам, экспорт масличных культур в сезоне-2017/18 составил 1,2 млн тонн, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая», — говорится в отчёте.

Также, по данным американского ведомства, ожидается рост экспорта российского растительного масла.

«Согласно прогнозам, благодаря росту поставок масличного сырья и увеличению перерабатывающих мощностей экспорт растительного масла из России в сезоне-2018/19 вырастет на 9,3% и достигнет 3,5 млн тонн. Для сравнения, в сезоне-2017/18 этот показатель составил 3,2 млн тонн», — говорится в сообщении.

Ранее Минсельхоз США опубликовал отчёт, в котором указывалось, что Россия стала ведущим поставщиком семян подсолнечника для Турции в прошлом году.

Подробнее — в материале RT.