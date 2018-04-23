«Устойчивый спрос»: в США сообщили о росте российского экспорта масличных культур

В Соединённых Штатах сообщили о росте российского экспорта трёх основных масличных культур — семян подсолнечника, рапса и соевых бобов. Такие выводы содержатся в отчёте Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, хороший экспортный спрос и увеличение перерабатывающих мощностей привели к росту производства этих культур. Американские эксперты отметили, что этому способствовали улучшение экономической ситуации в России и меры госпрограммы по развитию сельского хозяйства в РФ.

В Службе сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США сообщили об увеличении объёма урожая трёх основных масличных культур в России: подсолнечника, соевых бобов и рапса. Как отмечают американские специалисты, общий объём урожая этих культур в России в сезоне-2018/19 составит 16,9 млн тонн, что на 7,3% превысит уровень сезона-2017/18. Кроме того, в Минсельхозе США также сообщили об увеличении российского экспорта масличных культур.

«Согласно оценкам, экспорт масличных культур в сезоне-2017/18 составил 1,2 млн тонн, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая», — говорится в американском отчёте.

Между тем, как подчёркивается в докладе американской службы, также ожидается рост экспорта российского растительного масла.

«Согласно прогнозам, благодаря росту поставок масличного сырья и увеличению перерабатывающих мощностей экспорт растительного масла из России в сезоне-2018/19 вырастет на 9,3% и достигнет 3,5 млн тонн. Для сравнения, в сезоне-2017/18 этот показатель составил 3,2 млн тонн», — утверждается в отчёте Минсельхоза США.

При этом американские эксперты исключили из анализа данные по производству и экспорту продукции Крыма.

Прибыльный экспорт и увеличение мощностей

Специалисты американского Минсельхоза США выделили причины, которые способствовали росту производства масличных культур в России.

«Хороший экспортный спрос, увеличение перерабатывающих мощностей и развитие животноводческого хозяйства — основные факторы, стоящие за диверсификацией и ростом производства масличных культур в Российской Федерации», — говорится в документе.

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В американском ведомстве отметили, что улучшающаяся экономическая ситуация в России, а также меры государственной поддержки, введённые Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы, способствовали более активному использованию производственных ресурсов сельского хозяйства, что и привело к увеличению производства масличных культур в России в сезоне-2018/19.

Кроме того, в документе сообщается, что посевные площади масличных культур в России растут благодаря доступности ранее неиспользованных пахотных земель. Так, с 2010 по 2017 годы общая площадь, которая используется для всех видов сельскохозяйственных культур, выросла с 75 до 80 млн гектаров.

Согласно документу, с улучшением экономической ситуации в стране и укреплением рубля в сезоне-2016/17 почти удвоился импорт грецких орехов, в то время как импорт миндаля и фундука увеличился на 30%, а кешью — на 23%.

Российские масличные культуры пользуются высоким спросом во всём мире, при этом само государство работает над совершенствованием технологий и стимулирует развитие производства. Об этом в беседе с RT заявил президент Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

«Эти культуры востребованны: спрос большой, цена хорошая. Вместе с этим совершенствуются технологии. Во всём мире есть большая потребность в негенетически модифицированной сое, поэтому везде растёт на неё спрос. Кроме того, наши учёные выращивают новые сорта», — отметил эксперт.

«То же самое и по подсолнечнику, и по рапсу. Так, Россия очень много экспортирует подсолнечник уже как готовый продукт в виде растительного масла. В основном это Ближний Восток, а также страны Азии», — говорит Плотников.

Эксперт маслоэкстракционного производства Сергей Кузнецов подтверждает, что российский экспорт в последние годы увеличивается.

«Очень серьёзно вырос экспорт. Потребление Турции, Ирана, Ирака выросло, поэтому наши крупные агрохолдинги, работающие на масложировом рынке, активизируются в этом направлении, — говорит специалист. — В основном потребляют турки, но есть такая особенность: их внутренний рынок наше масло не потребляет в том виде, как мы его рафинируем, они предпочитают к себе на рынок завозить сырое».

РИА Новости

Новая ниша

В то же время, как подчёркивают американские специалисты, Россия активно экспортирует нишевые агрокультуры в сезоне-2017/18. В частности, экспорт льняного масла с сентября по декабрь 2017 года составил 309 тыс. тонн, включая поставки в Бельгию, Китай и Турцию. Общий объём экспорта льняного масла за 12 месяцев на момент августа 2017 года составил 580 тыс. тонн. Это количество рассчитанно на 32 страны.

В апреле этого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия готова заместить имеющийся в мире дефицит льна. Об этом он заявил во время отраслевого совещания по вопросам текущей ситуации и перспектив развития льняного комплекса страны.

По итогам этого совещания было принято решение о разработке стратегии развития льняной отрасли в России, которая будет учитывать перспективы использования льняной продукции в таких секторах, как медицина и фармацевтика, строительство, лёгкая промышленность и другие.