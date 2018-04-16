Эксперт рассказала о возможных сферах сотрудничества России и Мадагаскара

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Председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер в беседе с Nation News рассказала о возможных сферах сотрудничества России и Мадагаскара.

По словам эксперта, в настоящее время активно прорабатываются вопросы двустороннего взаимодействия в области образования. В данной сфере рассматриваются по меньшей мере три направления — IT-технологии, медицина и сельское хозяйство.

«Программ обучения для российских студентов на Мадагаскаре на данный момент нет. Как и по всей российско-африканской теме, их разработка — одна из важных задач в образовательном секторе», — заявила Цайзер.

Она также отметила, что в условиях развития сотрудничества между двумя странами Россия заинтересована в специалистах, владеющих малагасийским и другими редкими языками.

Ранее политолог Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил перспективы сотрудничества России и Мадагаскара.

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