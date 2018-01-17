В Минсельхозе США заявили о прибыльности производства молочной продукции в России

Согласно данным отчёта Службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT, в 2017 году впервые за последние десять лет производство молочной продукции в России было более прибыльным, чем птицеводство или производство зерна.

«Высокие мировые цены на молочные жиры, укрепившийся рубль и снизившиеся затраты на привлечение капитала позволили местным производителям увеличить доходность и стимулировали рост производства молочной продукции», — отмечается в документе.

В частности, в отчёте говорится, что максимальную прибыль эта отрасль принесла в период с января по сентябрь 2017 года. Кроме того, авторы документа отметили, что высокие мировые цены на молочные жиры позволили молоку и молочным продуктам из России «конкурировать с импортной продукцией».

Ранее в Минсельхозе США заявили, что Украина не добилась серьёзных успехов в экспорте молочной продукции в ЕС.

Подробнее — в материале RT.