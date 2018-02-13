Россельхознадзор временно запретил поставки сербских груш в Россию

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Россельхознадзор с 14 февраля запрещает ввоз в Россию сербских груш, в том числе через третьи страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что неоднократно выражали сербской Национальной организации по карантину и защите растений обеспокоенность случаями выявления на территории России плодоовощной продукции, нехарактерной по сортовому составу для Сербии.

«Россельхознадзор с 14 февраля 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию, в том числе через третьи страны, груш свежих происхождением Республика Сербия до проведения экспертных переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает ввоз яблок с 31 предприятия Белоруссии с 14 февраля. 

«ПолитЭксперт» передавал, что инспекторы ведомства предотвратили несанкционированную поставку в Петербург 42 тонн нелегальной бразильской говядины.

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