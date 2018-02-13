Россельхознадзор запрещает ввоз яблок с 31 предприятия Белоруссии с 14 февраля
«По результатам проведённых мероприятий Россельхознадзор запретил к ввозу в Россию яблоки свежие с 31 предприятия — производителя яблок в Республике Беларусь, что составляет 37% от общего количества проинспектированных предприятий», — говорится в сообщении.
Также приводится список из 22 белорусских компаний, у которых отсутствуют остатки яблок в хранилищах складских помещений.
Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с пяти турецких предприятий.
В январе New Inform передавал, что сотрудники ведомства обнаружили в Белгородской области признаки АЧС.