Россельхознадзор запрещает ввоз яблок с 31 предприятия Белоруссии с 14 февраля

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 14 февраля запрещает ввоз на территорию России белорусских яблок, передаёт пресс-служба ведомства.

«По результатам проведённых мероприятий Россельхознадзор запретил к ввозу в Россию яблоки свежие с 31 предприятия — производителя яблок в Республике Беларусь, что составляет 37% от общего количества проинспектированных предприятий», — говорится в сообщении.

Также приводится список из 22 белорусских компаний, у которых отсутствуют остатки яблок в хранилищах складских помещений.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с пяти турецких предприятий.

В январе New Inform передавал, что сотрудники ведомства обнаружили в Белгородской области признаки АЧС.