Россельхознадзор запрещает ввоз яблок с 31 предприятия Белоруссии с 14 февраля

Короткая ссылка
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 14 февраля запрещает ввоз на территорию России белорусских яблок, передаёт пресс-служба ведомства.

«По результатам проведённых мероприятий Россельхознадзор запретил к ввозу в Россию яблоки свежие с 31 предприятия — производителя яблок в Республике Беларусь, что составляет 37% от общего количества проинспектированных предприятий», — говорится в сообщении.

Также приводится список из 22 белорусских компаний, у которых отсутствуют остатки яблок в хранилищах складских помещений.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с пяти турецких предприятий.

В январе New Inform передавал, что сотрудники ведомства обнаружили в Белгородской области признаки АЧС.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая торговля
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru