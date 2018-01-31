Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с пяти турецких предприятий

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 1 февраля разрешает ввоз на территорию России томатов с пяти турецких предприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ввоз разрешён под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турции. Речь идёт о предприятиях, проинспектированных ведомством в декабре 2017 года. 

С 1 ноября 2017 года Россельхознадзор разрешил поставки томатов с трёх турецких предприятий.

16 ноября сообщалось, что в Россию из Турции прибыла первая партия данной продукции после снятия ограничений.

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