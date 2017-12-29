Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции

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В Турции специалисты Россельхознадзора завершили инспекцию производителей томатов, которые собираются поставлять продукцию в Россию.

«Полученная информация находится на рассмотрении», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Россельхознадзора.

Проверки проводились с 24 декабря. Отмечается, что в настоящее время право на поставки томатов в Россию имеют три турецких предприятия.

Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадзора будут проверять систему производства и государственного фитосанитарного контроля томатов в Турции, предназначенных для поставки в Россию, в период с 24 по 29 декабря. 

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