Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции
В Турции специалисты Россельхознадзора завершили инспекцию производителей томатов, которые собираются поставлять продукцию в Россию.
«Полученная информация находится на рассмотрении», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Россельхознадзора.
Проверки проводились с 24 декабря. Отмечается, что в настоящее время право на поставки томатов в Россию имеют три турецких предприятия.
Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадзора будут проверять систему производства и государственного фитосанитарного контроля томатов в Турции, предназначенных для поставки в Россию, в период с 24 по 29 декабря.
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