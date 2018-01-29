Россельхознадзор ограничит поставки молочной продукции белорусской компании

Россельхознадзор с 31 января ограничит поставки белорусской молочной продукции компании «Бабушкина крынка» в Россию.

«Россельхознадзор вынужден с 31 января 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции белорусской компании «Бабушкина крынка» на территорию России», — приводит ТАСС слова представителя Россельхознадзора Юлии Мелано.

Она отметила, что причиной ограничительных мер стало обнаружение в сухом молоке, поставляемом компанией на территорию России, антибактериального препарата «Норфлоксацин».

Ранее Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и продукции из неё из трёх регионов Швеции.