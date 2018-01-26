Россельхознадзор запретил поставки птицы из трёх регионов Швеции

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Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и продукции из неё из трёх регионов Швеции, сообщает ТАСС.

Ограничения относятся к реионам Эстергетланд, Скане и Кальмар.

Так, они распространяются на поставку «живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70°С), кормов и кормовых добавок для птиц» из-за угрозы распространения болезни Ньюкасла.

Ранее New Inform со ссылкой на Россельхознадзор сообщал, что на территории Белгородской области обнаружили признаки африканской чумы свиней.

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