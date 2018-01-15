В Петербурге предотвращена поставка 42 тонн нелегальной бразильской говядины

Инспекторы Россельхознадзора предотвратили несанкционированную поставку в Санкт-Петербург 42 тонн нелегальной бразильской говядины, сообщает «ПолитЭксперт».

Бразильская компания SIF 2007 — Marfrig Global Foods S.A. планировала нелегально доставить через петербургский порт говяжий субпродукт для продажи.

Ранее в отношении этого предприятия из штата Риу-Гранди-ду-Сул были введены ограничительные меры на поставки, в связи с чем представители Россельхознадзора тщательно проводят проверку продукции, доставленной из-за рубежа.

На теплоходе прибыло 42 тонны говяжьих сердец, языков и печени. Они будут отправлены назад.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что сотрудникам Почты России удалось найти чёрную икру, спрятанную в упаковках с красной, с помощью рентгена.