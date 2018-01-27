Глава ВТО прокомментировал информацию о возможности выхода России из организации

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу прокомментировал информацию о том, что Россия может покинуть объединение.

Как он заявил РИА Новости, он никогда не слышал о подобном намерении российских властей.

«России? Я даже не знаю, как на это отвечать. Я никогда не слышал об этом», — ответил он на вопрос о возможности выхода России из организации.

Ранее первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. При этом в Минэкономразвития России сказали, что не рассматривают подобный вариант.