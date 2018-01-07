В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО при удовлетворении иска ЕС

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.

«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации... В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить своё участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — приводит РИА Новости слова сенатора.

Он отметил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России.

Ранее сообщалось, что ВТО передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка €1,4 млрд ежегодно из-за ограничений на импорт свинины.