В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО при удовлетворении иска ЕС
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.
«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации... В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить своё участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — приводит РИА Новости слова сенатора.
Он отметил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России.
Ранее сообщалось, что ВТО передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка €1,4 млрд ежегодно из-за ограничений на импорт свинины.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
- СМИ: Евросоюз выставил России счёт за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины
- «Иск Москвы будет выше»: в России отреагировали на планы ЕС взыскать €1,4 млрд за эмбарго на поставки свинины
- В Совфеде назвали беспределом требование ЕС о финансовом взыскании за эмбарго на ввоз свинины
- В Международном союзе юристов прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины