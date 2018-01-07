«Иск Москвы будет выше»: в России отреагировали на планы ЕС взыскать €1,4 млрд за эмбарго на поставки свинины

Всемирная торговая организация (ВТО) передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка €1,4 млрд ежегодно из-за ограничений на импорт свинины. Именно на такую сумму Россия закупила в ЕС свинину в 2013 году — до введения эмбарго в начале 2014-го. Специалисты должны определить обоснованность требований Евросоюза. Позднее будет установлено, можно ли принудительно применить эту меру в отношении Москвы. О новом прецеденте и вероятности подачи встречного иска — в материале RT.

В России прокомментировали намерение Евросоюза ежегодно взыскивать с Москвы порядка €1,4 млрд из-за ограничений на импорт свинины. Ранее американское издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщило, что Всемирная торговая организация (ВТО) на этой неделе передала в арбитраж соответствующее требование Еврокомиссии.

Финансовые требования Брюсселя связаны с «незаконным запретом на импорт свинины из Европы в январе 2014 года» и последовавшими за ним убытками, а запрошенные €1,39 млрд — это сумма общих поставок свинины в Россию из ЕС в 2013-м. Отмечается также, что штрафные санкции планируется ежегодно увеличивать на 15%.

Арбитражный процесс должен определить обоснованность требований Евросоюза, прежде чем в ходе дальнейшей процедуры будет установлено, может ли эта мера быть принудительно применена в отношении Москвы.

Как подчёркивает Politico, Еврокомиссия рассчитывает получить запрашиваемые €1,39 млрд не в качестве единовременной штрафной выплаты, а через дополнительные пошлины на российские товары, которые в обычной ситуации не облагались бы сборами.

Необоснованным назвал принятое ВТО решение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Нужны аргументы. Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — заявил сенатор в беседе с RT.

Здание ВТО в Женеве

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© Caro / Andreas Bastian

«Надо идти по пути американцев»

По словам собеседника RT, Евросоюз с 2014 года на постоянной основе вводит против России секторальные санкции, считая это нормальным, при этом ответные меры Москвы в Брюсселе пытаются выдать за нарушение норм Всемирной торговой организации.

«Где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос, имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики, нам это ничего не даёт. Если это (дело. — RT) будет передано в арбитражный суд, мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО», — считает Джабаров.

Сенатор также отметил, что даже в случае признания арбитражной коллегией законности иска Евросоюза, России стоит отказаться от его исполнения.

«Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если арбитраж признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение не может быть исполнено в ущерб российской экономике», — пояснил Джабаров.

Дело в прецеденте

В свою очередь член Международного союза юристов Валерий Ванин в беседе с RT отметил: поскольку Россия признаёт полномочия арбитража ВТО, она должна будет исполнить его решение даже в том случае, если оно будет вынесено не в её пользу.

При этом он обратил внимание на то, что иск подаётся на основании запрета по фитосанитарным требованиям и якобы в нарушение фитосанитарных требований ВТО. Как пояснил эксперт, иск со стороны ЕС основан на том, что одновременно со вспышками африканской чумы свиней (АЧС) в Польше и странах Прибалтики в конце 2013 года в России также происходили вспышки заболеваний свиней, но формальных препятствий по закупкам свинины из поражённых регионов не вводилось.

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«Здесь очевидная недоработка Минэкономразвития, которое ведёт это дело, поскольку на том этапе достаточно было предъявить формальные документы, что Россия не создаёт дисбаланс в торговых отношениях между внутренними и внешними производителями свинины. Достаточно было предъявить документы, что были запреты на закупки заражённой свинины внутри РФ. Этого по каким-то причинам сделано не было», — отметил Ванин.

По его словам, в конце декабря 2017 года Россия подала в ВТО документы о выполнении предписания об отмене запрета на импорт свинины из стран ВТО по фитосанитарным причинам, но продолжает отказываться закупать её из-за введения секторальных санкций.

Собеседник RT подчеркнул, что в данном случае арбитраж ВТО должен будет перевести рассмотрение дела из плоскости фитосанитарных требований в плоскость санкционных требований и решений. А это значит, что если решение в рамках санкционных процедур будет принято не в пользу России, то оно будет иметь прецедентное значение.

«Россия будет иметь стопроцентное право взыскать все свои убытки из-за введения санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. А экономика России в значительно большем размере понесла ущерб от введения этих санкций, и иск России будет существенно выше», — подчеркнул юрист.

При этом он отметил, что Евросоюз может зацепиться за тот факт, что эмбарго на поставки свинины по фитосанитарным основаниям было снято только в конце 2017 года, и ЕС может затребовать компенсации ущерба в период с 2014 по 2017 год. Несмотря на это, ключевым моментом этого дела будет именно создание прецедента, основываясь на котором Россия сможет подавать иск против ЕС «буквально по каждой позиции, по которой Евросоюз ограничил торговые возможности РФ по внешней торговли со странами ЕС».

«Это будет интересный год дискуссий для Женевы, — цитирует Politico неназванного торгового дипломата из ЕС. — До сих пор (в ВТО. — RT) было нежелание оспаривать подобное политическое эмбарго».

При этом, по его словам, до сих пор неясно, может ли торговый орган помешать странам вводить ограничительные меры исходя из соображений национальной безопасности, а не из фитосанитарных норм, например из-за АЧС.

РИА Новости

Напомним, запрет на импорт в Россию свинины из стран ЕС был введён в начале 2014 года из-за зафиксированной в декабре 2013-го вспышки АЧС в Литве и Польше. После неудачных переговоров в апреле 2014 года Евросоюз подал иск в ВТО, а в августе 2016-го арбитраж поддержал ЕС по большинству пунктов жалобы.

Согласно заключению, запрет на поставки из всех стран Евросоюза противоречит обязательствам России «основывать свои санитарные или фитосанитарные меры на международных стандартах». Кроме того, арбитраж счёл неправомерными отдельные запреты на поставки живых свиней и свинины из Польши и стран Прибалтики. Россия подала апелляцию на это решение, указав, что ситуация с АЧС в указанных регионах продолжает ухудшаться, но это прошение было отклонено.

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В итоге в начале декабря 2017 года запрет на ввоз свинины из Евросоюза, введённый из-за вспышки АЧС, был снят во исполнение решения ВТО. При этом важно понимать, что свинина входит в перечень российского продовольственного эмбарго, которое было впервые введено в августе 2014 года в качестве ответной меры на секторальные санкции со стороны Евросоюза и ряда других стран.

И этот запрет продолжает действовать. Более того, в конце октября 2017 года правительство расширило перечень продукции, запрещённой ко ввозу в Россию. Под эмбарго попали живые свиньи (за некоторым исключением), субпродукты из сельскохозяйственных животных, а также жир и топлёное свиное сало.

Это решение было прежде всего направлено на пресечение «серых» и «чёрных» каналов поставок продукции, наносивших ущерб российским производителям, когда под видом одних товаров в Россию проникали другие.

Тогда президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития сельского хозяйства заявил, что наиболее эффективным способ борьбы с незаконными поставками сельхозпродукции из санкционных стран — это электронная сертификация.