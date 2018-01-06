СМИ: Евросоюз выставил России счёт за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз собирается взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.

Как пишет Politico, всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд требование Брюсселя.

Источники издания отмечают, что дело о финансовом взыскании с Москвы стало развиваться после того, как ВТО направила требование властей ЕС о компенсации в арбитражный суд.

Один из представителей ЕС отметил, что арбитражный процесс должен решить, является ли иск справедливым. В случае положительного решения суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

Как отмечает издание, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела «незаконный» запрет на импорт свинины из Евросоюза, что стало «тяжёлым ударом» для фермеров ЕС.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе растёт осознание необходимости поддержания нормальных отношений с Москвой.