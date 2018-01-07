В Международном союзе юристов прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Член Международного союза юристов Валерий Ванин объяснил RT, в каком случае Европейский союз может требовать от России ежегодных компенсаций из-за эмбарго на ввоз свинины.

«Россия подала документы в ВТО о том, что она выполнила предписание организации об отмене запрета на импорт свинины из стран — членов ВТО по фитосанитарным причинам (в связи с заболеванием чумы), но продолжает отказываться закупать свинину из-за введения секторальных санкций. В данном случае арбитраж ВТО должен будет перенести рассмотрение из плоскости фитосанитарных требований в плоскость санкционных», — пояснил эксперт.

По его словам, в этом случае Россия будет иметь право подать иск, основываясь на прецеденте судебного решения, против ЕС по каждой позиции, по которой были ограничены её возможности во внешней торговле с европейскими странами.

«Если арбитраж ВТО примет решение взыскать с России выплату уже в рамках санкционных процедур, то Москва будет иметь стопроцентное право взыскать все свои убытки по причине введения санкций в отношении неё по украинской тематике. Экономика России в значительно большем размере понесла ущерб от введения этих санкций. Иск Москвы будет значительно выше, и этот случай будет иметь прецедентное значение», — сказал Ванин.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз собирается взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. ВТО направила в арбитраж требование Брюсселя.