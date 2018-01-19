США обвиняют Россию и Китай в несоблюдении ключевых обязательств в рамках ВТО

Соединённые Штаты обвиняют Россию и Китай в несоблюдении ключевых обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

«Китай и Россия не смогли принять ориентированную на рынок экономическую политику, которую отстаивает ВТО, и не соблюдают ряд ключевых обязательств, данных при вступлении в ВТО», — говорится в тексте доклада офиса торгового представителя США.

В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на министерской конференции ВТО, призвал освободить глобальную торговлю от санкций.