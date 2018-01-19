США обвиняют Россию и Китай в несоблюдении ключевых обязательств в рамках ВТО

Короткая ссылка
Соединённые Штаты обвиняют Россию и Китай в несоблюдении ключевых обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

«Китай и Россия не смогли принять ориентированную на рынок экономическую политику, которую отстаивает ВТО, и не соблюдают ряд ключевых обязательств, данных при вступлении в ВТО», — говорится в тексте доклада офиса торгового представителя США.

В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на министерской конференции ВТО, призвал освободить глобальную торговлю от санкций.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Шипилов Е.С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru