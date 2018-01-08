Эксперт прокомментировал сообщение Минэкономразвития о статусе России в ВТО

Вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН, профессор РУДН Аслан Абашидзе прокомментировал сообщение Минэкономразвития об отсутствии у Москвы необходимости покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на иск о взыскании с российской стороны почти €1,4 млрд из-за ограничения на импорт свинины.

Напомним, что именно на такую сумму Россия закупила в ЕС свинину в 2013 году — до введения эмбарго в начале 2014-го.

«Это парадокс, но я считаю, что большая надежда, которая строилась со вступлением России в ВТО, не оправдалась и наше членство ничего кроме вреда не даёт. Перед нами настоящая торговая война. Честной конкуренции нет. Взять пример с газом. Посмотрите, что вытворяют ЕС и американцы в отношении строительства нами на наши же деньги всей этой линии (Северный поток-2. — RT). Как они поддерживали Украину, как, выкручивая России руки, отказали нам (проложить газопровод. — RT) через Болгарию, хотя вся Европа зависит от этого газа. Вот если в ЕС все такие честные, то почему они так выборочно подходят к этим вопросам? Они не должны выдёргивать отдельный элемент, «защищая» интересы ВТО», — считает он.

По словам эксперта, России необходимо выстраивать торговые взаимоотношения на основе двусторонних соглашений с другими странами.

«Россия должна защищать свои интересы. И когда мы видим, что этот механизм (членство в ВТО. — RT) не работает, надо от него отказаться и строить всё на двусторонней основе. Мы все наши отношения с ЕС строим на основе бывшего договора (СПС. — RT), уже истёкшего во времени. Если Евросоюз хочет сотрудничать с Россией, он должен подписать с нами большое соглашение, в том числе по торговле. Почему ЕС не двигается в этом направлении, а обращается именно в ВТО? — данный механизм отражает нечто иное, как ЕС продолжает быть фаворитом США и в поддержку им вредит России», — заключил Абашидзе.

Ранее сообщалось, что ВТО передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка €1,4 млрд ежегодно из-за ограничений на импорт свинины.

В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО при удовлетворении иска ЕС.

8 января в Минэкономразвития отметили, что Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО.