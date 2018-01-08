Минэкономразвития: Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО

В Минэкономразвития России заявили, что Москва не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне иска ЕС о взыскании с российской стороны почти €1,4 млрд из-за ограничения на импорт свинины.

«С учётом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — приводит Интерфакс сообщение Минэкономразвития.

Ранее первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с Москвы €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.