Минэкономразвития: Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО

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RT
В Минэкономразвития России заявили, что Москва не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне иска ЕС о взыскании с российской стороны почти €1,4 млрд из-за ограничения на импорт свинины.
Минэкономразвития: Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО
  • РИА Новости

«С учётом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — приводит Интерфакс сообщение Минэкономразвития.

Ранее первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с Москвы €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.

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