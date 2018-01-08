В ВТО назвали срок рассмотрения иска ЕС к России из-за свинины

Короткая ссылка
На рассмотрение в арбитраже иска Евросоюза о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины отведено 60 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной торговой организации (ВТО).

По словам официального представителя организации, на практике рассмотрение подобных споров занимает больше времени.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ЕС попросил об ответных мерах в отношении России в связи с запретом, введённым в 2014 году, из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве.

Ранее в Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО при удовлетворении иска ЕС.

6 января ВТО передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка €1,4 млрд ежегодно из-за ограничений на импорт свинины.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Мировая торговля
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119