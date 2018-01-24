Глава ВЭБ рассказал о направлениях инновационной экономики в России

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в эксклюзивном интервью RT рассказал, какие направления инновационной экономики, кроме блокчейна, необходимо развивать в России.

«Нам надо двигаться в сторону конвергентных технологий, в том числе развивать искусственный интеллект. И ещё одно направление, которое может стать фундаментально новым явлением, связано с квантовыми технологиями. Всё, что создано с точки зрения транзисторов, чипов и так далее, — это итоги второй квантовой революции. Следующая революция это просто-напросто сотрёт. И мы должны не создавать то, что умрёт, а, как я уже отметил, прыгать в новое», — заявил Горьков на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, в России для этого есть все возможности.

Подробнее — в материале RT.

Ранее доцент РАНХиГС Сергей Хестанов прокомментировал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» повышение позиций России в рейтинге лучших стран мира.