Эксперт прокомментировал изменение позиций России в рейтинге лучших стран мира

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов прокомментировал повышение позиций России в рейтинге лучших стран мира, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, любой рейтинг всегда носит немного условный характер.

«Выбирая критерий ранжирования, вы получаете существенно разный результат. Если рейтинги специализированные и критерии выбираются простые, смысл в них есть», — пояснил он.

По словам Хестанова, синтетические рейтинги, соединяющие разные критерии, дают настолько спорные результаты, что к ним возникают вопросы.

Факт перемещения России внутри списка лучших стран мира эксперт оценил как расплывчатый позитив.

Ранее журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира, в котором Россия заняла 26-е место.

Также m24 сообщал, что Москва вошла в пятёрку самых популярных новогодних маршрутов во всём мире.