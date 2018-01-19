Направлявшийся в США танкер с российским газом развернулся в Атлантическом океане

Короткая ссылка
Танкер Gaselys с российским сжиженным газом, принадлежащий французской компании Engie SA, совершил разворот в Атлантическом океане. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что судно вышло из порта Айл-оф-Грейн в Великобритании и направлялось в терминал Эверетт в США. Прибытие танкера в порт ожидалось в субботу, 20 января.

По данным агентства, в настоящее время танкер направляется в испанский порт Альхесирас. В Engie SA произошедшее не комментируют.

При этом уточняется, что владельцы груза, если они, согласно условиям контракта, не обязаны поставить сжиженный природный газ в определённый порт, могут направить его в иной пункт в зависимости от существующей на рынке ситуации.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что первую партию газа с российского завода «Ямал СПГ» доставят в США 22 января.

Как отмечало издание, поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, однако «такую странную сделку» решили заключить из-за роста цен на газ на Восточном побережье США до рекордных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru