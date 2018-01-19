Направлявшийся в США танкер с российским газом развернулся в Атлантическом океане

Танкер Gaselys с российским сжиженным газом, принадлежащий французской компании Engie SA, совершил разворот в Атлантическом океане. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что судно вышло из порта Айл-оф-Грейн в Великобритании и направлялось в терминал Эверетт в США. Прибытие танкера в порт ожидалось в субботу, 20 января.

По данным агентства, в настоящее время танкер направляется в испанский порт Альхесирас. В Engie SA произошедшее не комментируют.

При этом уточняется, что владельцы груза, если они, согласно условиям контракта, не обязаны поставить сжиженный природный газ в определённый порт, могут направить его в иной пункт в зависимости от существующей на рынке ситуации.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что первую партию газа с российского завода «Ямал СПГ» доставят в США 22 января.

Как отмечало издание, поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, однако «такую странную сделку» решили заключить из-за роста цен на газ на Восточном побережье США до рекордных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров.