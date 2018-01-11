Глава МИД ФРГ выступил против политического влияния на решения о торговле газом
«Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учётом надёжности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений», — заявил дипломат.
Он также раскритиковал планы США по введению новых санкций против России, которые могут затронуть европейские компании, задействованные в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Ранее сообщалось, что европейские партнёры «Газпрома» по «Северному потоку — 2» — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году.