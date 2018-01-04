«Газпром» построил более 700 км газопровода «Турецкий поток»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что российская энергетическая корпорация уложила более 700 км морского участка газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам.

«Продолжается активное строительство газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 км (около 38%) морского участка газопровода», — приводит РИА Новости слова главы корпорации.

В декабре в ходе селекторного совещания Миллер сообщил, что «Газпром» построил 650 км газопровода.