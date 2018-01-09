СМИ сообщили о поставках в США первой партии газа с «Ямал СПГ»

Первую партию газа с российского завода «Ямал СПГ» доставят в США, пишет газета «Коммерсантъ».

Сообщается, что танкер «Газелис», принадлежащий французской компании Engie, везёт груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain в регазификационный терминал Everett возле Бостона.

«Газелис» встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер «Кристоф де Маржери» с первым грузом с завода НОВАТЭКа на Ямале. По словам источников издания среди трейдеров, «Газелис» транспортирует именно российский газ. Ожидается, что танкер прибудет в США 22 января.

Как отмечает издание, поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, однако «такую странную сделку» решили заключить из-за роста цен на газ на Восточном побережье США до рекордных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров.

28 декабря сообщалось, что ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери» доставил в британский порт на острове Грейн первую партию сжиженного природного газа с «Ямал СПГ».