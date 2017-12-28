В британский порт прибыл танкер с первой партией СПГ из России

Ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери» доставил в британский порт на острове Грейн первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода «Ямал СПГ».

«Я могу подтвердить, что «Кристоф де Маржери» причалил в СПГ-терминал в 19:20 местного времени (22:20 мск) для разгрузки. Судно покинет его завтра вечером (29 декабря в 18:00 (21:00 мск)», — приводит ТАСС слова Джинетт Унсворт из британской энергетической компании National Grid.

В компании отказались назвать точный объём поставленного Россией на британский рынок СПГ, но отметили, что он «не является рекордным».

«Впервые российский груз доставлен на наш объект на острове Грейн и впервые туда причалил ледокол», — добавила представитель National Grid.

Она добавила, что по коммерческим причинам не может сказать, куда будет отправлен газ.

8 декабря президент России Владимир Путин осмотрел завод «Ямал СПГ» и принял участие в церемонии погрузки первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери».