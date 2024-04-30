Белоруссия, Бразилия и Парагвай стали лидерами по поставкам мяса в Россию

Лидерами по поставкам мяса в Россию по итогам 2023 года стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай.

Об этом сообщает РИА Новости на основе открытых статистических данных.

По итогам прошлого года Белоруссия поставила продукцию, предположительно, на 293 тыс. т.

Также согласно данным платформы Comtrade и национальных статслужб, в тройку лидеров по поставкам мяса вошли Бразилия с поставкой более чем на 111 тыс. т, а также Парагвай с объёмом более 42 тыс. т.

Шеф-повар, преподаватель университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин ранее в беседе с RT дал рекомендации, как выбрать мясо для шашлыка.

Также специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс шашлыка.