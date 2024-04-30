Шеф-повар Мосин дал рекомендации, как выбрать мясо для шашлыка

Шеф-повар, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин в беседе с RT дал рекомендации, как выбрать мясо для шашлыка.

«Длинные майские праздники — это традиционное открытие шашлычного сезона. Но для того, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, нужно правильно выбрать мясо. Для этого есть несколько базовых рекомендаций. Первая — доверяйте инстинктам. Мясо должно нравиться вам на цвет и на запах. Если вас хоть что-то смущает, не берите», — отметил собеседник RT.

Кроме того, он посоветовал щупать мясо. Лучше делать это в перчатках, подчеркнул эксперт.

«Так вы проявите уважение к продавцу и другим покупателям, а сами избежите ненужного контакта с чужой биологией. Мясо должно быть упругим, не водянистым и после нажатия пальцем достаточно быстро вернуться к той же форме. Если же при нажатии выделилась влага, то, скорее всего, недобросовестный производитель накачал мясо жидкостью — мясо легко её впитывает, до 10% от своей массы», — объяснил Мосин.

Также, по его словам, жир должен быть белым, что бы ни рассказывал продавец.

«В крайнем случае у баранины он может быть кремового цвета. Консистенция жира тоже важна: у говядины рассыпчатый, у баранины поплотнее. И не поленитесь — понюхайте. Не должно быть и намёка на прогорклость. Если вы покупаете мясо в вакуумной упаковке, внимательно читайте этикетку производителя. Если никакой маркировки на мясе нет, то вы всегда имеете право ознакомиться со сведениями о декларации или сертификате на продаваемую продукцию», — рассказал шеф-повар.

Помимо этого, необходимо взять достаточное количество угля, посоветовал он.

«Пара килограммов берёзового угля дадут 25—30 минут хорошего жара. За это время можно успеть пожарить две партии шашлыка — около 3—4 кг. Вообще, существуют нормы: берёзовый уголь — 1 кг на 3 кг мяса; осиновый уголь — 1 кг на 1 кг мяса; брикеты или дубовый уголь — 1 кг на 5 кг мяса», — заключил Мосин.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс шашлыка.