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«Газпром» подал в арбитраж Петербурга иск к «дочке» австрийской OMV

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО «Газпром» к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV).
«Газпром» подал в арбитраж Петербурга иск к «дочке» австрийской OMV
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Исковые требования пока не уточняются. Иск «Газпрома» зарегистрирован 22 марта.

В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и «Газпромом».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подчёркивал необходимость взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.

Согласно указу президента, приобрести доли в них предлагается СОГАЗу и «Газовым технологиям».

В OMV заявили, что будут защищать права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении.

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