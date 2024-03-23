«Газпром» подал в арбитраж Петербурга иск к «дочке» австрийской OMV
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Исковые требования пока не уточняются. Иск «Газпрома» зарегистрирован 22 марта.
В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и «Газпромом».
Канцлер Австрии Карл Нехаммер подчёркивал необходимость взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.
Согласно указу президента, приобрести доли в них предлагается СОГАЗу и «Газовым технологиям».
В OMV заявили, что будут защищать права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении.