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Путин указом лишил Wintershall и австрийскую OMV долей в российских активах

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Президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.

Согласно документам, опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства поручил создать ООО для управления Южно-Русским и участками Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Согласно указу президента, приобрести доли в них предлагается СОГАЗу и «Газовым технологиям».

В июле Wintershall Dea продолжила выход из активов в России и провела полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от российских предприятий.

В сентябре Путин продлил на год ограничения для компании «Газпром» на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall.

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