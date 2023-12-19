Путин указом лишил Wintershall и австрийскую OMV долей в российских активах

Президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.

Согласно документам, опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства поручил создать ООО для управления Южно-Русским и участками Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Согласно указу президента, приобрести доли в них предлагается СОГАЗу и «Газовым технологиям».

В июле Wintershall Dea продолжила выход из активов в России и провела полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от российских предприятий.

В сентябре Путин продлил на год ограничения для компании «Газпром» на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall.