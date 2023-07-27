Немецкая Wintershall Dea проводит юридическое отделение бизнеса от предприятий в России
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Об этом сообщил руководитель компании Марио Мерен во время пресс-конференции.
Он рассказал, что сейчас компания закрывает свой офис в Санкт-Петербурге, а также вывозит своих сотрудников из России.
«Как мы ясно дали понять в январе, мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта», — передает ТАСС слова Мерена.
Ранее стало известно, что стоимость продажи активов немецкой автомобильной компании Volkswagen в России составила €125 миллионов.