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Немецкая Wintershall Dea проводит юридическое отделение бизнеса от предприятий в России

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Немецкая крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea продолжает выход из активов в России и проводит полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от российских предприятий.
Немецкая Wintershall Dea проводит юридическое отделение бизнеса от предприятий в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил руководитель компании Марио Мерен во время пресс-конференции.

Он рассказал, что сейчас компания закрывает свой офис в Санкт-Петербурге, а также вывозит своих сотрудников из России.

«Как мы ясно дали понять в январе, мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта», — передает ТАСС слова Мерена.

Ранее стало известно, что стоимость продажи активов немецкой автомобильной компании Volkswagen в России составила €125 миллионов.

 

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