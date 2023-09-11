Путин продлил запрет для «Газпрома» на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Российский лидер Владимир Путин продлил на год ограничения для компании «Газпром» на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный властями.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Он вносит изменения в указ «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Документ дополнен пунктом о внесении в указ следующего изменения: заменить в абзаце первом п. 1 слова «до 1 октября 2023 года» словами «до 1 октября 2024 года».

В декабре правительство России установило предельную цену газа, покупаемого у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea с Уренгойского и Южно-Русского месторождений.