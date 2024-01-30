Канцлер Австрии: нужно взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что необходимо найти способы взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость в двусторонних отношениях.

Такое мнение он высказал в интервью газете der Standard.

По словам Нехаммера, времена, когда между Россией и Австрией существовали хорошие отношения, закончились. Теперь, подчеркнул он, в них появилась напряжённость.

«Однако мы должны попытаться найти способы взаимодействия и взаимопонимания с Россией. Всегда понимая, что Россия будет, как бы это сказать, исключительным партнёром по переговорам», — заявил канцлер.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что агрессивные публикации австрийских СМИ в адрес России направлены на усугубление и без того сложных отношений между двумя странами.