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Канцлер Австрии: нужно взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что необходимо найти способы взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость в двусторонних отношениях.
Канцлер Австрии: нужно взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Такое мнение он высказал в интервью газете der Standard.

По словам Нехаммера, времена, когда между Россией и Австрией существовали хорошие отношения, закончились. Теперь, подчеркнул он, в них появилась напряжённость.

«Однако мы должны попытаться найти способы взаимодействия и взаимопонимания с Россией. Всегда понимая, что Россия будет, как бы это сказать, исключительным партнёром по переговорам», — заявил канцлер.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что агрессивные публикации австрийских СМИ в адрес России направлены на усугубление и без того сложных отношений между двумя странами.

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